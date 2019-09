Jenny Hval - The Practice of Love

4.0 5 0

Het rare begin – ‘Look at these trees / Look at this grass / … / Study this and ask yourself: where is God?’ – doet denken aan Jenny Hvals voorganger ‘Blood Bitch’: daarop staat een klankcollage die uitmondt in geschreeuw, iemand loopt in doodsangst weg, de teksten gaan over menstruatiebloed en ‘soft dick rock’. Hval wil niet meer de angstaanjagende zonderlinge zijn. Stemmen en synths vol trance uit de nineties komen in wonderlijke laagjes en wendingen. ‘Ashes to Ashes’ heeft de sfeer van die week waarin ‘Lost in the Dream’ van The War On Drugs kwam aankloppen. ‘Six Red Cannas’ kringelt omhoog in de stijl van Giorgio Moroder. Afsluiter ‘Ordinary’ is de beste track die Orbital nooit heeft gemaakt. En als het intiem lijkt te worden, zet Hval ons met de voetjes op de grond: ‘We don’t always get to choose / When we’re close / And when we’re not’.

