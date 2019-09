2.5 5 0

Emopop, met langoureuze refreinen waar we op onpare dagen graag op meedeinen. Het nadeel van groepen die grossieren in melancholie, is dat dat na een paar nummers de spuigaten uit dreigt te lopen. Ook hier krijg je na een minuut of twintig zin om een pasgeboren katje met de blote hand te verdrinken, om de dodelijke lethargie tegen te gaan. Net vóór de totale coma toeslaat, gaat het weer wat beter, maar dat is het dan ook zowat. Al doet de groep nog zo zijn stinkende best en zingt Chaplin als een engeltje: music to slash your wrists by.

