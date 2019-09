4.0 5 0

En dank de goden: dit is eindelijk nog eens iemand die over belangrijke dingen zingt en niet alleen over zijn eigen piemel. De 25-jarige Brit bezingt het harde leven in het noordoosten van Engeland, de klasseloze politici, de echokamers van de media en de strijd om te overleven in deze gekke tijden. Daarbij schrijft hij songs die gloeien en scheuren als een formule 1-bolide in Watkins Glen ten tijde van Nigel Mansell. Superstar in wording. Of beter: hij is het al.

Voorbeluisteren