Stef Kamil Carlens - Making Sense of Infinity

De wonderlijkste telg van dEUS en andere boeiende ensembles, Moondog Jr. bijvoorbeeld, maakt er werk van op deze plaat, die krinkelt en winkelt als een waterding, met ’t zwarte kabotseken aan. Ik wilde al lang Guido Gezelle eens citeren in een platenbespreking. Carlens is een liedjesfluisteraar die met zachte stem betovering over onze hoofden uitstrooit, en hier is hij in zeer grote vorm. Al roept hij ook bijwijlen: verrassend. Zorgvuldige, ragfijn gearrangeerde liederen die in een al even zorgvuldige persmap uitgebreid geduid worden, met YouTube-links en al. De onderwerpen zijn veelsporig en interessant. Muziek die ergens over gaat: het is eens iets anders. De plaat klinkt ook kristalhelder: er is twee jaar aan geknutseld, en toch slaagt Carlens erin om elk nieuw lied te doen klinken of het ter plekke werd uitgevonden, de ingewikkelde structuren ten spijt. Onmogelijk om hier één hoogtepunt aan te duiden: het zijn er negen. Friday nog aan toe!