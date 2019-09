Girl Band - The Talkies

4.0 5 0

De mannen uit Dublin maken lekker viezige herrie voor mensen die houden van Liars, The Jesus Lizard en de snottebellen uit de neus van hun lief slurpen. De eerste woorden van frontman Dara Kiely – ‘Apple, penny, table’ – worden door psychiaters gebruikt om mentale scheefgroei op te sporen. Kiely schreeuwt alsof hij al zijn niet-bevredigde kinderbehoeften opnieuw kan voelen. De songtitels alleen al: ‘Laggard’ (treuzelaar), ‘Akineton’ (een antiparkinsonmiddel) en ‘Aibophobia’ (eibofobie, angst voor – haha – palindromen). Die laatste begint als het treiterigste van Swans, en eindigt in een haka van de Maori. Kijk uit, want dit is héél hard spul!