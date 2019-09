Blink-182 - Nine

3.0 5 0

Eerder dit jaar speelden ze er in stadions met Lil Wayne – het is zeker geen eenkennige groep. ‘Nine’ is de tweede plaat met Matt Skiba van Alkaline Trio als zanger-gitarist. Zijn zwartgallige inborst levert samen met het sublieme slagwerk van Travis Barker een verrassend aardige plaat op. Weinig domme grapjes, en zelfs een diverse sound – ‘Darkside’ is een goede single in het genre, en op de tweede helft van de plaat goochelt de groep zelfs met math rock. Als ik 15 was en nog skateboardde, zou ik hier plat voor gaan.

