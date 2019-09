M83 - DSVII

2.0 5 0

Dat moet een pijnlijk onderscheid zijn voor Anthony Gonzalez, die de grond onder zijn voeten in toenemende mate lijkt te betreuren. Zijn tweede ‘Digital Shades’, een slaapkamerproject dat hij in 2007 is begonnen, is soms ambient, elders softrock en overal heel erg out there. Gonzalez laat zijn synths, blazers en snaren dwalen door zonderlinge landschappen, sporadisch bevlekt met melodieën. Het geheel is een flauw doorslagje van wat Brian Eno en Cocteau Twins decennia geleden met veel meer gratie deden. En als een toetsenarpeggio dan eens mooi in mijn hoofd twinkelt, doet het vooral terugdenken aan Gonzalez’ eigen, veel mooiere werk op ‘Hurry Up, We’re Dreaming’. Die molensteen heeft hij zelf rond zijn nek gehangen.

