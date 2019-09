Peter Gabriel - Flotsam and Jetsam

130 woorden toegemeten krijgen om 62 onuitgegeven tracks van Peter Gabriel te bespreken – twee woorden per track – is onbegonnen werk.

4.0 5 0

Er zijn covers (‘Strawberry Fields’, ‘Summertime’, ‘Suzanne’), soundscapes, remixes (‘Steam’, ‘Mercy Street’, ‘Blood of Eden’), instrumentale versies van hits (soundtracks op zoek naar een film), B-kantjes, liveversies, herwerkingen (‘Games Without Frontiers’), onuitgegeven songs en polyglotte probeersels (‘Jetzt kommt die Flut’, iemand?) uit de periode 1980 tot 2010. Enkel verkrijgbaar als digitale download of stream, niet op cd, dus je kunt kieskeurig zijn en enkel de allerbeste tracks kopen. Ik neem zeker ‘Mother of Violence’, ‘I Don’t Remember’ en ‘Slowburn’. En voor het beste van Peter Gabriel geldt ook bij deze collectie: je krijgt in het beste geval veel waar voor weinig geld.

