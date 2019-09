Devendra Banhart - Ma

Gelukkig is er nu ‘Ma’, waarop Devendra nog eens een hele plaat de concentratie kan opbrengen om ons te verblijden. Het is een soort conceptplaat – niet voor het eerst duikt onze vriend in zijn jeugd die hij doorbracht met een hippiemoeder in Venezuela. Nieuw is dat hij tegelijk ook zingt voor het kind dat hij zelf nooit zal krijgen – beweert hij nu, Devendra kennende heeft hij over twee jaar een drieling. Het levert schitterende songs op als opener ‘Is This Nice?’ En folk als ‘Carolina’ en ‘Memorial’, die op zijn terecht bejubelde eerste platen hadden kunnen staan, maar nu profiteren van extra levenservaring. Prijsnummer is afsluiter, ‘Will I See You Tonight?’, een duet met Vashti Bunyan.

