Thurston Moore - Spirit Counsel

Laat u niet afschrikken door de esoterische shop talk over spirituality, compositions en peace offerings: opener ‘Alice Moki Jayne’ is het beste wat Moore de laatste tien jaar heeft klaargespeeld, minuut 12 tot 34 blijft overeind naast het strafste van Sonic Youth. En noteer dat wij de Thurston van ‘Tom Violence’ altijd verkozen boven die van ‘Slaapkamers met slagroom’, die van ‘Sunday’ boven samenwerkingen met Zweedse freejazzsaxofonisten.

Tijdens de meditatieve aanloop, mét schaarse bliepjes en elektronische accenten, dreigt even het rustelozebenensyndroom, maar vervelend wordt het nooit. In minuut twaalf zet de cavalerie onweerstaanbaar de charge in: trapsgewijs volgt de ene withete climax op de andere, met zijn feilloos gevoel voor timing houdt Moore het de hele tijd spannend, en cours de route waaien echo’s van ‘Confusion Is Sex’, ‘Sonic Nurse’ en ‘Rock n Roll Consciousness’ voorbij.

Op cd twee doet Moore het alleen, maar dat belet hem niet verschroeiend uit te halen: ‘8 Spring Street’ is een hommage aan Moores leermeester, Glenn Branca, maar klinkt minder als Branca dan ‘Galaxies’, de laatste track en van de drie het meest off-kilter. ‘Spirit Counsel’ is geen hapklare brok, maar in Moores rijke traditie van experiment heet dit toegankelijk.

