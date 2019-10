Danny Brown - uknowhatimsayin¿

In ‘Detroit vs. Everybody’ uit 2014 wilden Eminem , Big Sean en Royce da 5’9” aantonen dat de straten van hun Motor City de gevaarlijkste ter wereld zijn. Ook Danny Brown mocht meedoen: ‘My city’s tougher than two fat bitches scissoring’. En in ‘Danny’s House’, Browns eigen comedyprogramma op Viceland, toonde hij onlangs een foto van een vrouwelijke alien aan zijn gast A$AP Rocky : ‘Als ze haar borstplaten opendoet, toont ze jou haar echte hart.’

4.0 5 0

Maar Danny Brown denkt niet de héle tijd aan seks, hoor. Hij is ook drugsverslaafd, suïcidaal, grappig, een feestneus en een muzieknerd. Aan het einde van ‘Old’ uit 2013 lijstte hij zijn voorkeursmedicijnen op, herinnerde hij zich de gasten die hem als kind het brood afpakten dat hij met de voedselbonnen van zijn moeder was gaan kopen, en besloot hij zich op z’n werk te focussen: ‘Nothing else matters, except my next rhyme’.

Het leek goed te gaan, maar in een tweet van 2014 had hij alweer last van mood swings. ‘Depressie is iets ernstigs. Waarom denken jullie dat ik drugs neem? Ach, jullie willen allemaal dat ik een overdosis neem. En misschien krijgen jullie wat jullie wensen.’ Brown trok zich terug in Bosje Donker, leende zijn cd-titel ‘Atrocity Exhibition’ van Joy Division en maakte een prachtplaat vol paranoia en survivor’s guilt.

‘uknowhatimsayin¿’ is eigenlijk de zorgeloze funkplaat van Detroit Danny. Kerngedachte: ‘Ain’t no next life / So now I’m tryna live my best life’. Hij kent tegenwoordig meer komieken dan rappers, is zijn vogelnestkapsel kwijt en mist niet langer een voortand. De producer is Q-Tip (!) van A Tribe Called Quest. Van Brown én Tip zijn linken te vinden naar J Dilla. ‘Can I Kick It?’ van Tribe lijkt hard op Browns grootste hit ‘Grown Up’. En de beats van de single ‘Dirty Laundry’ hadden op de Tribe-zwanenzang ‘We Got It from Here…’ kunnen staan.

‘Change Up’ is triphop en een gedroomde opener van de plaat. In ‘Theme Song’ is Browns cartoonstem een beetje Eminem en veel B-Real van Cypress Hill. De man die This Heat, Outkast, Joy Division en experimentele BBC-opnames samplede, stelt niet teleur: ‘Dirty Laundry’ leert ons de Moog-pioniers van Syrinx kennen, ‘Best Life’ wordt bijeengehouden door iets moois van seventies-soulman Tommy McGee.

Run The Jewels maakt ‘3 Tearz’ hoekig. Jpegmafia zet een goeie Anderson .Paak neer. Obongjayar kan u elk moment met olie insmeren. En wat dacht u van ‘I eat so many shrimps I got iodine poisoning / Bitches on my dick ’cuz I look like Roy Orbison’? Een serieus geval van Beter Dan Zomaar Wat, toch?

Ons besluit¿ Detroit Danny-beschuit, heerlijk beschuit¡

Voorbeluisteren