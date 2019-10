30,000 Monkies - Are Forever

3.0 5 0

Met tegelijk een ode aan én een fluim in het gezicht van het genre belichaamt 30,000 Monkies uit wereldstad Beringen het tegendeel. ‘Are Forever’ verspilt niet graag tijd aan die ene goddelijke noot à la Omega Massif, en áls ze het doen, ligt de ironie er vingerdik op. Liever heeft het kwartet een knipperlichtrelatie met math, ambient noise of zelfs hiphop. In ‘The Fist of Impending Joy’ wordt alles zonder mededogen aan elkaar geregen. Duiveltje-uit-een-doosje ‘Miles of Smiles’ is dan weer satanische autotune met hoekige teringherrie alsof Converge een zangpartij van Warhola door de betonmolen slingert. Stinkt naar meer.

