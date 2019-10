3.5 5 0

Een kinderstemmetje dat veelal volwassen onderwerpen niet uit de weg gaat, op een bedje van springerigheid: een eekhoorn met ADHD is er niets tegen. Haar duet met Kylie Minogue is misschien de grootste tegenvaller: een afleggertje, ter meerdere eer en glorie van deGrote Naam, waarbij men vergeten is een sterke song te schrijven. Nee, geef ons dan maar het epische ‘Jacques’, dat op een donkere dansvloer het beest in velen zal losmaken. Het is spaarzaam, slim geproduceerde prikkelpop: camp die het goed doet waar mensen graag de beentjes strekken. De laatste keer dat ik op kamp ging, was met de jongverkenners in 1973, dus ik ben zeker geen expert, maar ‘Sunshine Kitty’ is ook een ideaal plaatje om boppend de file mee te trotseren. Nice.

