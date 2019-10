Wilco - Ode to Joy

3.0 5 0

Als er rond Wilco ooit een pompeuze bubbel hing, was Jeff Tweedy – zie ook z’n fantastische autobiografie ‘Let’s Go (So We Can Get Back)’ – de eerste om een prikker boven te halen. Ook nu weer, als hij grijnst dat ‘Ode to Joy’ een verzameling ‘heel, héél grote folksongs’ is. In feite zijn het allemaal uit de losse pols geschudde, relaxte, doodgemoedereerd in het zonnetje badende nummers, net als de singles ‘Everyone Hides’ en ‘Love Is Everywhere (Beware)’, die alleen groot zijn in hun bescheidenheid. In die zin past ‘Ode to Joy’ perfect in het rijtje platen dat Wilco op hun oude dag, een jaar of twaalf na hun laatste Echte Meesterwerk, blijft lossen: geenszins wereldschokkend, maar dat is een zacht trillende massagestoel óók niet.

Voorbeluisteren