4.5 5 0

Van de regen naar de woestenij: ‘Two Hands’ is het ‘aardse’ zusje van ‘U.F.O.F.’. Ze verschijnt op 11 oktober, geen halfjaar na de vorige, het moet van de sixties geleden zijn dat een groep dat nog heeft klaargespeeld. ‘Two Hands’ is een compleet ander beestje dan het zompige en welbemeten ‘U.F.O.F.’, maar moet er op geen enkele manier voor onderdoen.

De plaat werd nagenoeg volledig live opgenomen en bevat tien songs die verwarmen met schoonheid, verwarren met waarheid, verstrooien met eenvoud. Ze zit in een hoes om aan de muur te hangen, en als gitarist Buck Meek in de rug van Adrianne Lenker opduikt om vocale rugdekking te geven, klinkt het als Richard Thompson en Sandy Denny op de mooiste platen van Fairport Convention. Wordt 2019 het jaar waarin er een groep op 1 én 2 staat in onze eindejaarslijst? Over twee maanden weten we het.

