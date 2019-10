DIIV - Deceiver

4.0 5 0

Frontman Zachary Cole Smith heeft jaren geprobeerd van de heroïne af te geraken, en is daar naar eigen zeggen bijna gek van geworden. En dan is zijn lief Sky Ferreira het ook nog afgetrapt. Maar muzikaal is de derde van DIIV wel hun meest frisse en voldragen plaat tot nog toe.

Er blinkt pop in hun shoegaze, en voor het eerst is de stem van Smith niet helemaal begraven in de geluidsmix. De aantrekkingskracht van ‘For the Guilty’, ‘The Spark’ en ‘Taker’ is helemaal die van de piepjonge, harige Smashing Pumpkins. En als My Bloody Valentine ooit ‘Smells like Teen Spirit’ zou coveren, klonk dat als het beestige ‘Acheron’.

