3.5 5 0

Voor haar derde Miaux-lp heeft de Antwerpse avant-gardetoetseniste Mia Prce zeven nummers gemaakt. Die klinken echt alsof NEU!, Angelo Badalamenti en John Carpenter samen een soundtrack bij ‘Stranger Things’ hebben gemaakt. De trage wals ‘Bal(l)ade Bucolique’, bijvoorbeeld, is heerlijk wazig en hopeloos romantisch, maar tijdens het licht bevreemdende ‘Hullabaloo’ houden donkere orgelklanken een krautrockritme strikt in het gareel. ‘Hot Glue’ toont dat nostalgie en speelsheid door dezelfde deur kunnen. Meer moois is te horen in het neoklassieke pianostuk ‘Orage Impromptu’: Prce verklankt verdriet zo moedig dat ik daar alvast een beetje ondersteboven van ben.