4.5 5 0

Angel Olsen, volgens etymologen dé bestaansreden voor het woord ‘engelenstem’, deelde twee platen geleden nog high fives uit aan elke sukkel die zich óók zo verschrikkelijk eenzaam voelde als zij. Op ‘All Mirrors’ klinkt ze voor het eerst trots op haar onafhankelijkheid. ‘I like the life that I lead without you,’ zingt ze verlost in ‘Tonight’, en de violen ondersteunen haar stem als fluwelen kussentjes.

Angel Olsen ruilt de bitse gitaarliedjes van ‘My Woman’ in voor iets ambitieuzers: orkestrale pop in het zwart-wit à la Kate Bush en Björk. Het alles vernietigende ‘Lark’ is één van de strafste songs van het jaar. Het is verder heerlijk baden in de betoverende klanken van ‘Summer’, ‘Spring’, het walsje ‘Chance’ en het sprankelende titelnummer. Opgepast: Olsen laat je hart weinig ademruimte, dus hou een geliefde – of een fles wijn – in de buurt.

Voorbeluisteren