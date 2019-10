3.5 5 0

De mooiste band van de UK zijn ze niet: het zijn schonkerige types, die zowat elke nieuwe release laten samenvallen met een door henzelf gebrouwen biermerk. ‘Giants of All Sizes’ is hun achtste, en zoals het goede ouders past, heeft die veel van zijn voorgangers in zijn bloed, zonder te veel in herhaling te vallen. Eigen, herkenbaar DNA eerst. Geopend wordt met een sleper van zeven minuten, maar de beste nummers zijn gebald. ‘Empires’ gaat na honderd beluisteringen nog niet vervelen en ook ‘White Noise, White Heat’ is fantastisch: Radiohead op een goeie dag en met een betere zanger. Om het in voetbaltermen te zeggen: het niveau van Manchester City halen ze niet, maar United zijn ze al lang voorbij.

