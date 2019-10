3.5 5 0

Op ‘Closer to Grey’ diepen Johnny Jewel en Ruth Radelet hun verleidelijk naar de eighties lonkende pop-noirgeluid uit, dat sinds doorbraakplaat ‘Kill for Love’ al talloze catwalks en soundtracks (‘Drive’, ‘Twin Peaks’) in ijskoude cool en neongetinte nostalgie onderdompelde. Zelden klonk het duo beklemmender dan in het John Carpenter-getinkel en de hoogspanningspuls die door ‘Whispers in the Hall’ zinderen, maar hun claustrofobische cover van ‘On the Wall’ van The Jesus and Mary Chain mag uiteindelijk verdampen als een ijl condensspoor. In ‘Move a Mountain’ valt er zelfs wat natuurlijk licht over de sinistere stadslandschappen: geen beats, wél een fluitsolo. ‘Morning will forget about the ghost of last night’, probeert ‘Wishing Well’ nog, maar voorlopig blijven de ghost en de night de hoofdrollen opeisen in de ‘films voor de oren’ (hun woorden) van Chromatics. Terecht.

Voorbeluisteren