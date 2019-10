Nils Frahm - All Encores

4.0 5 0

Aan de oppervlakte zie je amper een rimpeling, onder het water broeit het. Een man en zijn piano: daar komt dikwijls moois van. Denken wij aan de wonderlijke Fred Hersch, of het na al die jaren nog steeds adembenemende ‘Köln Concert’ van Keith Jarrett. Er gebeurt schijnbaar niet veel, maar er gebeurt van alles. Frahm is de meester van het understatement: met subtiele klankwisselingen bouwt hij forten vol sfeer en licht. Met een piano die hij koestert en kietelt en plaagt als was het een jong hondje. ‘All Encores’ is samengesteld uit de drie ep’s die hij recent heeft opgenomen en die licht van sfeer en tonaliteit verschillen. Piano, harmonium, percussie: tussen die drie polen vaart hij. En na 80 minuten stijg je haast ten hemel op.

Voorbeluisteren