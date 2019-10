Brihang - Casco

4.0 5 0

Nu is er een plaat met slechts één gastrapper: NTREK. ‘Casco’ lijkt moeilijker dan het vooruitgeschoven ‘Steentje’. Net nu veel ogen naar zijn pen kijken, klinkt Brihang onzeker en kwetsbaar: ‘Nu dak eindelijk een stem èn, durf ek nie spreken’. Hij wil zijn onaffe tracks nog snel verbeteren (‘Ik zou dat zo doen voor het refrein’) en laat voorlezen uit een essay. Stem en flow zijn bovendien even raar als de soms ijl klinkende muziekdoosjes: wij moesten denken aan Le Motel, Ryuichi Sakamoto, STIKSTOF én Bazart. Maar toen vonden we een sleutel van elf lettergrepen (‘lk rap nie ut de moat / Ik rap ut me ziel’) en waren we binnen. Prachtig!

