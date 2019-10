Mark Lanegan Band - Somebody’s Knocking

3.0 5 0

‘Somebody’s Knocking’ is zijn derde plaat in veertien maanden, en de opmerkelijkste. De Schreeuwende Boom uit de jaren 90 ondertekent platen tegenwoordig met ‘Dark Mark, Heerser van de Duistere Electro’. Een geluk dat zijn stem zo herkenbaar is, want muzikaal klinkt ‘Somebody’s Knocking’ als een eighties-release van Echo & the Bunnymen of New Order. Lanegan verliest zich in de nostalgie voor de muziek uit zijn jeugd en voegt er niets nieuws aan toe – zelfs geen aangrijpende teksten. Maar de kaasrasp die hij zijn stem noemt, schaaft alweer verrukkelijk en de songs zijn te pruimen. ‘Gazing from the Shore’ heeft het beste refrein en ‘Night Flight to Kabul’ de beste groove. Voer voor de fans.