‘USA Is a Psycho’, ‘Air Conditioning’, ‘Hüsker Dön’t’, ‘Van Halen 2049’, en – onze favoriet – ‘Don Henley in the Park’. De songs zijn bijna even goed, al is het maar de vraag of je bij Lightning Bolt van songs mag spreken. Zo zou je je bij opener ‘Blow to the Head’ kunnen afvragen of het niet beter ware geweest als de jongens eerst hun materiaal hadden laten herstellen – het antwoord, na twee luisterbeurten, is: nee. In tegenstelling tot op vroegere Lightning Bolt-platen valt hier zowaar links en rechts een melodie te ontwaren, maar meezingen blijft slechts sporadisch en op eigen risico mogelijk, en de meeste tracks zijn meer aanslagen dan liedjes. Lightning Bolt staat op 10 en 11 november in Les Ateliers Claus in Brussel.

