Zestien jaar geleden was het dat Josh Homme z’n rock-’n-rolodex nog eens had bovengehaald en een allegaartje aan muzikanten had gebeld met de vraag om met hem in de Californische woestijn een plaat te komen maken.

3.5 5 0

Voor eerdere Sessions had Homme al namen als Mark Lanegan, Dean Ween, Josh Freese, Twiggy Ramirez, PJ Harvey en de Schotse componist Craig Armstrong weten te strikken, de gastenlijst voor deze volumes 11 en 12 – die als ondertitels ‘Arrivederci Despair’ en ‘Tightwads & Nitwits & Critics & Heels’ meekregen – is wellicht de indrukwekkendste tot nog toe. Mike Kerr van Royal Blood, Les Claypool van Primus, Stella Mozgawa van Warpaint, Carla Azar uit de band van Jack White, Jake Shears van Scissor Sisters, de Britse comedian Matt Berry, Matt Sweeney en Billy Gibbons van ZZ Top. Voeg daar de onbekende Libby Grace, de nog onbekendere Töôrnst Hülpft en Homme zelf aan toe, en het bizarre elftal is compleet.

De aanpak was dezelfde als altijd: zes dagen in Joshua Tree en beginnen met niks. Het eindresultaat is een compleet ander beestje geworden. Met acht tracks zijn deze ‘Vols. 11 & 12’ de meest behapbare ‘Desert Sessions’ tot nog toe, maar het zijn ook de best verteerbare. Geen bombardement van riffs, hooks en solo’s, maar acht songs waarvan er geen twee ook maar een klein beetje op elkaar lijken.

‘Move Together’ is geen song voor de eeuwigheid trouwens, wel een aardige binnenkomer. Het door Homme gezongen ‘Noses in Roses Forever’ is vintage Queens of the Stone Age, ‘Far East for the Trees’ een niet al te beklijvende instrumental die zijn titel wellicht dankt aan het oosters getinte gitaarmotiefje, ‘Easier Said Than Done’ een afsluitende ballad met een spookachtig koortje.

De mooiste liedjes op deze ‘Desert Sessions’ heten ‘If You Run’ (een zwoele countryplonker met Libby Grace op zang), ‘Crucifire’ (wederom vintage QOTSA, met Mike Kerr aan de microfoon), en het door Jake Shears gezongen ‘Something You Can’t See’.

En dan is er nog ‘Chic Tweetz’, een doldwaas gegeven dat aan het grappigste van Zappa doet denken en een duet tussen Matt Berry en ene Töôrnst Hülpft moet voorstellen. Niemand weet wie Hülpft is, ook Josh niet. ‘Een vreemde Noorse snuiter die plots in de studio stond,’ aldus Homme. ‘Ik dacht dat het een vriend van Sweeney was, en Matt dacht dat hij bij mij hoorde’. Blaaskens vermoedelijk, al moeten we van de geruchten dat het Trent Reznor zou zijn wellicht ook niets geloven.

Niet elke track is even goed, maar we zijn blij dat de ‘Desert Sessions’ nog bestaan, al was het maar om ons eraan te herinneren dat je muziek ook voor het plezier kunt maken.