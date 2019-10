Floating Points - Crush

3.0 5 0

Zijn wereldvreemde, alle kanten op deinenende spacemuziek doet denken aan een film van Antonioni uit de jaren 60, met een soundtrack van een Pink Floyd dat zich uitgebreid te goed heeft gedaan aan vers geplukte wilde champignons van een goed jaar. Shepherd is, zo zegt zijn bio, neurowetenschapper en houdt zich tijdens de kantooruren bezig met de wondere wereld van de menselijke zenuwen. Na zijn uren werkt hij iedereen op de zenuwen, met een staalkaart aan uiteenlopende projecten en dj-sessies die het ene oor in gaan maar het andere niet uit. Het is een betoverend geheel van scherpe blieps en beats en rustbrengende kierewiete sferen die zeer te pruimen zijn als u last hebt van reflux na een maaltijd van zestien gangen. En anders ook.

