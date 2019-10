2.5 5 0

Hij heeft al altijd teksten geschreven als een pseudo-intellectuele eerstejaarsstudent aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, maar dankzij hun guitige muziek konden we dat in de begindagen nog door de vingers zien. Anno 2019 neemt Foals zichzelf véél te serieus. ‘Everything Not Saved Will Be Lost (Part 2)’ klinkt al even gepolijst en doordacht als het eerste deel dat in het voorjaar verscheen.

Foals lijkt doodsbang van stilte en propt daarom élk gaatje vol met eender wat – misschien om te verstoppen dat de songs op zich niet veel voorstellen? ‘Neptune’ hoeft echt geen tien minuten te duren. ‘Like Lightning’ klinkt als een flauwe Royal Blood-cover. En het schreeuwerige ‘Black Bull’ bewijst nog maar eens: blaffende honden bijten niet.