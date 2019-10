‘Stop me if you think you’ve heard this one before.’

2.5 5 0

Cigarettes After Sex was ten tijde van hun eerste singles een kleine poprevelatie. Adembenemende postneoromantiek. Auditieve Xanax. Op ‘Cry’ blijft hun porseleinen popsound intact, maar de glans is er opvallend snel afgebladderd. ‘Kiss It off Me’, ‘Touch’ en ‘Pure’: bloedmooi, maar ook voorspelbaar, spannend als stilstaand water en núl nieuwe ideeën. ‘Falling in Love’, ‘Don’t Let Me Go’: been there, bought the T-shirt, fell asleep in it.

Geen schande als een groep zijn succesformule herhaalt, maar deze carbonkopie heeft zo weinig om het lijf dat het op een gênante kermistruc gaat lijken. ‘Cry’ werd opgenomen in een villa op Mallorca, en is volgens frontman Greg Gonzalez de verklanking van het decor daar. Meer van hetzelfde en steeds minder de moeite. Wij gaan deze zomer wel naar De Panne.

