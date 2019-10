3.5 5 0

Sommige tracks hebben liggen sluimeren in oude machines. ‘Grensdorp’ is dan weer moderne funkpop. En deel één van ‘1/7 miljardste’ is louter synth. De absurde teksten zijn van de hand van een toegewijde zot. Voorbeeld: ‘Dit is geen meezinger / Wat rijmt er nou op meezinger?’ Of nog: ’Nergens kan je heen als je niet thuisblijft’. Het lied met ‘Mama ik wil naar huis / ik begrijp niet wat ze me vertellen’ lijkt op ‘Mother’ van John Lennon: als Fulco hier op het sentiment werkt, breekt een vrouwelijke robotstem de sfeer. Erik de Jong van Spinvis hoort ‘verwarde klankzoenen van een zeldzaam eerlijke, warmbloedige soort’: klopt helemaal.

