Zijn vorige – ‘Alone In the Universe’, zijn eerste onder de naam Jeff Lynne’s ELO – was mijn plaat van het jaar, ‘From out of Nowhere’ gaat ver buiten de top 10 vallen. Wat een teleurstelling te horen dat Lynne het heilige vuur en de meestersongs weer even niet in de vingers heeft en terugvalt op ELO by numbers. Niks dat echt pakt, geen hemelse akkoordenreeksen, melodiewendingen... Ik ga de radio niet afzetten als ‘Losing You’, ‘Songbird’ of ‘One More Time’ voorbijkomen, maar zelf zou ik iets anders draaien.