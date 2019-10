Swans - Leaving Meaning

De machtige Swans-bezetting die ons ‘The Seer’ en ‘To Be Kind’ schonk, ligt sinds 2017 in de as.

De feniks die er nu uit verrijst – met in de rangen Anna en Maria von Hausswolff, Ben Frost, The Necks en leden van Angels of Light – is helaas geen boeiende, zeldzame vogel.

Twee goede songs tellen we: ‘The Hanging Man’ (Die groove! De crescendo’s in synths en in Michael Gira’s stem!) en ‘Sunfucker’: de wending halfweg is vintage Swans, rond 8’45” klinkt Gira even als Karl Hyde van Underworld. In ‘Amnesia’, een trage herneming van een 27 jaar oude song, is alleen het korte refrein met backings, strijkers en drums straf. ‘Some New Things’ is een matige variant op hun eigen ‘Frankie M’. Bij de ligzeteltest bleek Gira’s bezwerende stem vooral in de titeltrack een perfect slaapmiddel.