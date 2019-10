A Winged Victory For The Sullen - The Undivided Five

4.0 5 0

Ooit zullen musicologen proefschriften indienen over de precieze betekenis van het getal 5 op ‘The Undivided Five’, en over hoe de ‘nieuwe’ vintage synthesizers van Dustin O’Halloran en Adam Bryanbaum Wiltzie en de akoestiek van de Brusselse Begijnhofkerk hun sound beïnvloed hebben. Wij laten het duo gewoon een paar keer per dag 45 minuten lang adembenemende muzikale vista’s op onze trommelvliezen schilderen. Strijkers die langzaam van een berg afskiën (‘Sullen Sonata’), luchten vol donkerkoppen (‘Aqualung, Motherfucker’), de Sunshine State gehuld in een fonkelende mist (‘Adios, Florida’). Modern klassiek dat niet terugschrikt voor harmonie of een romantische toets, maar een onderstroom meekreeg van dreiging en droefenis (‘The Slow Descent Has Begun’) die ‘The Undivided Five’ spannend houdt.

