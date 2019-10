3.5 5 0

Van de weersomstuit doet ze nu alles alleen: met een viool, loop pedals, grote oren en veel goesting. Op haar debuut haalt ze r&b, lo-fi en indie door elkaar, maar verwart ze virtuositeit nooit met notenneukerij. ‘Confessions’ is stotterende pop, ‘Iceland Moss’ een heerlijke vluchtsong en ‘Coming Up’ smelt zowel in de hand als in de mond. Geld terug als u bij ‘Glorious’ niet spontaan begint te buikdansen. Toen Sudan Archives vorig jaar op Pukkelpop stond, deed ze me weinig. Ik moet stront in mijn oren hebben gehad. Straf plaatje.