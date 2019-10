Kanye West - Jesus Is King

Ik had hem liever zien toetreden tot de kerk van de pastafari's, maar West, die zoals bekend weleens het noorden verliest, koos voor de here Jezus en maakte een plaat die deze week alle hipsters, hapsters en hopsters bezig hield. Hij kiest voor de opulente variant van het geloof: Jezus in de versie van West vliegt in een Learjet rond en vermenigvuldigt broden tot onversneden cocaïne. Nederigheid is een woord dat West niet kan schrijven, en dat moet ook niet als je de ene classic na de andere afscheidt als was het een kleintje. Quod non, want de kwaliteit van zijn albums is omgekeerd evenredig met de omzetcijfers van zijn vrouws nieuwe lijn van nauwsluitend ondergoed.

‘Jesus Is King’ duurt krap 27 minuten en neemt ons mee op reis door het bekeerde hoofd van een rapper die heel hard bezig is met poseren en positioneren, maar die niet in zijn beste creatieve periode zit. Wie echt van de grond tillende en in een epileptische baan rond de aarde brengende gospel wil horen, luistere naar Aretha Franklin, denk ik dan. En daar verandert de vlekkeloze productie en die ene scheurende solo van godbeware me Kenny G niets aan.