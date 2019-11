De tweede van FKA Twigs is ontstaan in een door lijden overspannen periode.

4.5 5 0

Twee jaar geleden wees een scan uit dat ze gezwellen had in haar baarmoederwand. Ze waren goedaardig, maar wel gigantisch. Twigs houdt het summier op ‘Home with You’: ‘Apples, cherries, pain.’ In ‘Cellophane’ traceert ze haar breuk met Robert Pattinson. Pijn van een andere soort, maar pijn niettemin. Piano heeft de boventoon.

En toch klonk haar futuristische hiphop nooit krachtiger dan hier. ‘Holy Terrain’ – met Future als gastrapper en een Bulgaarse folksample erin – heeft de sluimerende dreiging van een pitbull én het is sexy as fuck. Even verder, op ‘Fallen Alien’, zijn de beats van gehamerd metaal. Ook een plus: Twigs’ stem, waarmee ze zo beheerst schrödingert tussen sinister en Enya, staat nu eindelijk front and center in de mix.

Op ‘Magdalene’ danst FKA Twigs op glazen hakken, en het maakt haar even weerloos als weergaloos. Uitstekende plaat.

