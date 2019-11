Na vier platen van Steak Number Eight, winnaar van Humo’s Rock Rally 2008, is ‘Critical Method’ de eerste van STAKE: zelfde bezetting, ander geluid.

4.5 5 0

Of beter: andere structuren. STAKE grossiert nog steeds in het helse kabaal waar Steak Number Eight een patent op had, maar het oeverloze gedreun waarmee de groep je live keer op keer van de sokken blies maar dat op plaat zijn houdbaarheidsdatum wat had bereikt, heeft plaats gemaakt voor hooks en licks en – opgelet – songs! Geen meefluitbare deuntjes, uiteraard, maar uit marmer gebeitelde rocksongs.

‘In Utero’ van Nirvana schoot ons regelmatig voor de geest, ‘Roots’ van Sepultura een paar keer, ‘The White Album’ van The Beatles, en – één keer – Pink Floyd. ‘Critical Method’ is het beste Belgische debuut van het jaar. Het leven is aan de valsspelers.

Voorbeluisteren