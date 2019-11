3.5 5 0

Wow. ‘But klim’ (★★★½) hypnotiseert, ‘Forsetzn tsu drek’(★★★½) experimenteert en ‘Puki pooki’ (★★★★☆) imponeert met synthpop die bruist en zoemt als uw favoriete ‘Flashdance’-single. Samen vormen ze drieluik ‘Love Me’. De elegante krautpop van ‘Was but tut’, de sissende en stampende funkgroove die ‘Witold toch’ doet vonken, de duizelende lichtheid van ‘Bunny Times’: allemaal geven ze ons het zalige gevoel dat alles mogelijk was in de SCW-studio. Dat er ideeën waren voor minstens dubbel zoveel liedjes. ‘Love Me’ is clever en speels en een tikje dwars. We telden minstens vijf potentiële radiohits, maar eigenlijk bewijst elke song dat Nico Jacobs’ talent als DIY-liedjessmid geen dag langer onder de radar zou mogen blijven. Volg dus al die sterren hierboven, en laat je dertig keer meevoeren naar ‘Somewhere Between Noise & Love’. Wij hebben intussen een abonnement.