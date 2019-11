Gang Starr - One of the Best Yet

4.0 5 0

Met de urne van zijn voormalige partner op de console en een zak vol onuitgebrachte rhymes aan zijn zijde is Premier erin geslaagd om van ‘One of the Best Yet’ een plaat te maken die op geen enkel moment naar commerciële uitverkoop ruikt en in het rijtje mag met Gang Starr-klassiekers als ‘Step In the Arena’, ‘Daily Operation’ en ‘Hard to Earn’. Er zijn gastrollen voor J. Cole, Q-Tip, Jeru the Damaja en Talib Kweli, maar de blinkende ster aan de microfoon is Guru. ‘Diamonds are forever like family and loyalty / Or real rap songs like ‘C.R.E.A.M.’ or ‘My Melody’’, rapt hij in ‘Family and Loyalty’, en wat doet het deugd om zijn onnavolgbare flow nog eens te horen. ‘One of the Best Yet’? Zeker weten.

