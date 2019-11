Jeff Goldblum - I Shouldn’t Be Telling You This

3.0 5 0

Maar als oud worden kan à la façon de Jeff Goldblum: geen bezwaar. Hij speelde afgelopen zomer met zijn beschaafde jazzcombo op Glastonbury, draait zijn hand niet om voor een blockbuster (‘Jurassic Park 3’ is in voorbereiding) en kleedt zich als een dandy half his age. Dat laatste is wat dubieus, maar voor de rest is Jeff een baken van goede smaak en het goede leven. Dat bewijst hij ook met zijn tweede plaat vol standards uit het grote songboek van de jazz. Denk er een classy joint ergens in Havana bij, waar mooie mensen zwijmelen op zwoele muziek, tot hun oogbollen vol cocktails. Count me in!