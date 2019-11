Black Leather Jacket - Tranquillizer

3.0 5 0

Black Leather Jacket had eerder dit jaar een hit te pakken met ‘Village People’. Een simpele, lekkere rocksong met wow-oh-wow’s in het refrein en daaronder Ty Segalliaanse reverb. De groep staat voor leren jekkers, skinny jeans en rock die ergens halfweg punk, psych en garage hangt. Misschien weinig bijzonders, maar wel met veel goesting en fun gebracht. Veel kans dat ze met The Hives of The Hellacopters zijn opgegroeid, en die cartoonfactor mogen ze nog meer uitspelen. Voor nu: lekker plaatje voor zaterdagavond.