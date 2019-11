Sparks - Past Tense – The Best of Sparks

3.0 5 0

Maar de songs op deze ‘Past Tense’ gaan terug tot 1967, en daaruit blijkt dat de broers Ron en Russell Mael hun tijd vooruit waren. Hun ‘No More Mr. Nice Guy(s)’ kwam anderhalf jaar vóór de gelijknamige song van Alice Cooper uit. Hun ‘Computer Girl’ en ‘Girl from Germany’ zouden outtakes van de vroege Talking Heads kunnen zijn, de groep die David Byrne pas acht jaar later oprichtte. Je hoort ook voorbodes van Frank Zappa, Queen, Roxy Music en Captain Beefheart.

Slechts een handvol songs doorstaan meerdere beluisteringen, maar de klassieker ‘This Town Ain’t Big Enough for the Both of Us’ en de superieure popsong ‘Amateur Hour’ zijn onverwoestbaar. En je moet sympathie hebben voor een duobrein dat nummers bedenkt als ‘Lighten up, Morrissey’ (Mozzer is fan), en clevere woordspelingen als ‘Gratuitous Sax and Senseless Violins’.

Sparks zijn nog steeds actief, al heeft de enigmatische broer Ron Mael zijn iconische Hitler-snor inmiddels ingeruild voor een neutraler exemplaar.