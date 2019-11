4.5 5 0

Acda schreef alle songs in haar eentje, maar liet zich voor de opnames bijstaan door meer volk dan men doorgaans aantreft in de tribunes van Waasland-Beveren. Naast bas, drums en gitaren is er plaats voor strijkers, marimba’s, banjo’s, blazers en elektronica, maar de ware pracht schuilt in de meerstemmige en weelderig gearrangeerde vocalen. En in de songs: luister naar de bijna tien minuten durende opener ‘Tuhinga’ – ‘Carmina Burana’ meets Massive Attack – of het zich tegenvoets op gang trekkende ‘Marama’, en vergeet achteraf uw mond niet terug te sluiten. ‘Puwawau’ is van een bezwerende schoonheid die we in dit land maar zelden tegenkomen. Ik durf te wedden dat dat de bedoeling was. Grote onderscheiding!