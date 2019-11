3.5 5 0

In 2018 leek zijn geluk gekeerd, maar zijn huwelijk met actrice Michelle Williams hield geen jaar stand. ‘That’s when I started to know / That I might be in it alone,’ zingt Elverum in de opener van ‘Lost Wisdom, Pt. 2’. Maar hij staat er niet helemaal alleen voor: zangeres Julie Doiron houdt in alle nummers zijn hand vast. De lyrics zijn poëtischer dan die van zijn onverbloemde rouwplaat ‘A Crow Looked at Me’ uit 2017, en het verdriet in de muziek is draaglijker. In ‘Love Without Possession’ brandt hetzelfde kampvuur als in ‘For Emma, Forever Ago’ en ‘Widows’ is noisefolk zoals hij die vroeger bricoleerde met The Microphones. ‘I believed in love,’ zingt-ie op het einde, ‘and I still do.’

