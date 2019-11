Earl Sweatshirt - Feet of Clay

3.0 5 0

Voorganger ‘Some Rap Songs’ was beter – die ging meer over zijn familie, er stonden hooggepitchte vocale samples op en alles stroomde zoals bij J. Dilla. Sweatshirt kruipt in deze vijftien minuten durende ep te diep in zijn eigen modder, en hij lijkt ook te rappen met een extra halfje spierontspanner in zijn roesbeker. Dit moet één van de duisterste diamanten in de hiphopbakken zijn. ‘I spirited away the whole thing’ verwijst naar de drank én naar de Japanse tekenfilm. De mooiste song is die met gastrapper Mavi, een jong Earltje. Dé verrassing is dat Sweatshirt nog steeds zoveel basketbalspelers uit de NBA namedropt, want hij klinkt als iemand die zelfs niet meer naar sport kíjkt.

