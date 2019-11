Lindemann - F & M

3.0 5 0

Als groep is Lindemann (een duo, met deathmetaller Peter Tägtgren) gevarieerder, symfonischer en nog moeilijker ernstig te nemen dan classic Rammstein. De gimmick van de eerste plaat, ‘Skills in Pills’, was dat hij in het Engels zong. Van het resultaat (‘Your flappy butthole, a soggy cave / I put in my parts and let them bathe’) moet hij zelf geschrokken zijn, want ‘F & M’ is weer helemaal in het Duits: beter voor iedereen. ‘Blut’ heeft de karamellenbombast van Scorpions. ‘Knebel’ begint met een akoestische (!) gitaar en vervelt tot countrymetal (!!). ‘Platz Eins’, een elektrostamper, gaat van zot naar raar. ‘Frau & Mann’ doet ons – ‘aiaiaiai’ – elke keer lachen, en vermoedelijk niet onbedoeld.

Voorbeluisteren