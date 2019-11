Omar Souleyman - Shlon

3.0 5 0

Nu is variatie zoeken in Souleymans dabke-folk even doordacht als een flanellen onderbroek dragen in de woestijn, dus stoten wij onze kemel liever niet aan dezelfde steen. ‘Shlon’ is meer van de gekende stampij waarmee de man in beter tijden Syrische trouwfeesten inluidde, maar waarmee hij de laatste jaren ook op onze podia staat – onder grote aandacht, deels omdat Omar de Midden-Oosterse Eddy Wally is, maar vooral omdat hij als publieksmenner onovertroffen blijft. ‘Shlon’ – zes nummers, één gekke hoes en nul vernieuwing – laat zich dus vooral beluisteren als een excuus van Omar om nog eens de boer op te trekken. Wij nemen ’m dat niet kwalijk. Onze kemel ook niet.

