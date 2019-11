4.5 5 0

Of hij nu een wonderkind of een schooier bezingt, Talma zal altijd het bijzondere zien. Zijn nieuwe werk is extreem ambitieus, en ook wel een beetje mal – Talma ten voeten uit, dus. Het is een conceptplaat over de Friese anarchist en socialist Ferdinand Domela Nieuwenhuis, dit jaar honderd jaar dood. Laat het maar aan Meindert over om daar iets tijdloos en schitterends van te maken. ‘Wees altijd een mens van overtuiging,’ herhaalt hij in één van de zeven korte stukken kamermuziek die hier negen volbloed popsongs begeleiden. Koren, strijkers en zijn onderschatte band worden ingezet om een royaal geïllustreerde rockopera zonder weerga te presenteren. Het is weer genieten geblazen van Meinderts oprechte liefde voor zijn onderwerp en zijn weigering om mee te doen aan de vluchtige samenleving. Een uur lang zingen over een dode Friese politicus is geen oefening in saaiheid: het is een revolutie.

