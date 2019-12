De meester komt binnen over een zoet Spaans gitaarmotiefje, schraapt geruisloos de keel en zet aan: ‘I was always working steady / But I never called it art / I got my shit together / Meeting Christ and reading Marx.’

4.5 5 0

‘Thanks for the Dance’ is nog maar net begonnen en ik vind ze al heel, heel goed. Leonard Cohen, de meester in kwestie, overleed op 7 november 2016, 82 jaar oud, 19 dagen na de release van zijn voorlaatste plaat, ‘You Want It Darker’. ‘Thanks for the Dance’ werd opgenomen met grotendeels hetzelfde personeel als ‘You Want It Darker’, aangevuld met vrienden en tijdgenoten van producer Adam Cohen: Beck, Leslie Feist, Bryce Dessner, Patrick Watson, Damien Rice, Matt Chamberlain. Daniel Lanois en Cohen-oudgediende Jennifer Warnes zorgden voor de kers op de taart.

Adam Cohen is uiteraard de zoon van Leonard, en wat die heeft klaargespeeld verdient een lauwerkrans of zes. Met een koffer vol vocale overschotjes heeft hij een plaat gemaakt die klinkt alsof ze van meet af aan zo was uitgetekend, en – straffer nog – meer eenheid, samenhang én levensvreugde uitstraalt dan de laatste vijf à zes Cohen-platen samen. De handclaps en de piano in ‘The Night of Santiago’ zijn meesterlijk, de tekst is dat nog meer. ‘Behind her fine embroidery / Her nipples rose like bread,’ croont Cohen, en een lichte vorm van schaamte en ongemak bij het horen van die woorden uit de mond van een 80-plusser maken plaats voor tranen om de schoonheid en vergankelijkheid van het leven, als hij daar anderhalf couplet later aan toevoegt: ‘Though I’ve forgotten half my life / I still remember this’. Niets dan hulde!