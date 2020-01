Diverse artiesten - Peaky Blinders (Original Soundtrack)

5.0 5 0

Ik ken ook mensen die de serie te cynisch vonden en afhaakten omdat ze foute figuren verheerlijkt die meenden dat ze het recht hadden om onschuldige, hardwerkende medeburgers te terroriseren. Maar dit is de soundtrack van de serie, en die is schitterend. David Bowie, die heel zuinig was op z’n oeuvre, zond een pre-releasetape van ‘Blackstar’ naar de producers met de boodschap: ‘Gebruik hiervan wat je wilt.’ Dat zegt iets. De centrale track hier is, in verschillende uitvoeringen, Nick Caves ‘Red Right Hand’, de zichtbare schuldlast van een zondaar die net een slachtoffer heeft gemaakt. Als extra frisson is Nicks ex Polly Harvey één van de uitvoerders. Ook Jack White, Anna Calvi, Richard Hawley en Queens of the Stone Age schitteren. Cillian Murphy, in de serie Tommy Shelby, zei: ‘You just know which song is peaky.’ Deze 34 tracks zijn dat allemaal.