Field Music - Making a New World

4.0 5 0

Laat dat de pret echter geenszins bederven: ‘Making a New World’ kan gerust zonder bajonet in de aanslag en zelfs lichtjes heupwiegend worden betreden. Talking Heads is een invloed die Field Music al vaker werd toegewezen, en waar hier in de staccato disco van ‘Only in a Man’s World’ niet naast te luisteren valt. ‘Coffee or Wine’ is ‘Bennie and the Jets’ van Elton John in camouflagepak, ‘Best Kept Garden’ begint als Primus en gaat vervolgens bij Arcade Fire op visite, en ‘Between Nations’ heeft een zwoel Beach Boys-briesje in de zeilen. En het is niet omdat iets maar 55 seconden duurt, dat het een intermezzo is: ‘Nikon Pt.2’ is misschien wel het mooiste liedje op de plaat. 2020 had veel slechter kunnen beginnen.

